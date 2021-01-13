Вандали напали на потяги метро Києва [ Редактировать ]
У київському метро невідомі пошкодили вікна у чотирьох потягах. Інцидент стався увечері між станціями "Дарниця" та "Чернігівська", йдеться у повідомленні метрополітену. Пасажири не постраждали. Поліція розшукує вандалів.
по теме
Prev Next
13 января 2021 08:04 В Киеве вандалы разбили окна в поездах метро с пассажирами
В киевском метрополитене, в четырех поездах, вандалы разбили окна
31 декабря 2020 21:28 В киевском метро установили табло обратного отсчета времени (фото)
Информация о том, сколько осталось ждать до посадки в вагон, будет отображаться с заданной периодичностью на высококачественных дисплеях
30 декабря 2020 01:00 Как будет работать метро в новогоднюю ночь
На центральных станциях возможны ограничения на вход
29 декабря 2020 10:22 В Киеве пассажир "нокаутировал" сотрудницу метрополитена (видео)
Инцидент произошел на станции метро "Оболонь"
25 декабря 2020 13:01 Ссора с женой довела мужчину до "автомобильного" вандализма (видео)
Личность молодого человека установили с помощью камер наблюдения