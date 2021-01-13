В Министерстве энергетики заявили о том, что на складах теплоэлектростанций на фоне приближающихся 20-градусных морозов недостаточно запасов.

На данный момент на складах находится 621 800 тонн угля, что на 324 000 тонны меньше необходимой нормы и в 2,5 раза меньше, чем на аналогичный период прошлого года.

Согласно нормам гарантированных запасов в соответствии с Порядком формирования Прогнозного баланса ОЭС, на складах должно находится минимум 208 900 тонн угля антрацитовой группы (сейчас 233 000 тонн) и 737 200 тонн угля газовой группы (388 800 тонн). Всего - 946 100 тонн.

Годом ранее на эту дату на складах находилось около 2,6 млн тонн угля.

При этом на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) находится 137 500 тонн угля, что больше норматива (124 700 тонн).

Ранее мы писали о том, что против одного из обществ Иванковского района Киевской области открыто уголовное дело. Причиной стала закупка радиоактивного леса из Чернобыльской зоны, который в последствии использовали как топливо на теплоэлектростанции