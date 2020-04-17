Против одного из обществ Иванковского района Киевской области открыто уголовное дело. Причиной стала закупка радиоактивного леса из Чернобыльской зоны, который в последствии использовали как топливо на теплоэлектростанции. Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции Киевской обл.

Древесина из Чернобыльской зоны по загрязнению радионуклидами превышает установленные нормы.

По предварительной информации, в действиях должностных лиц Ивановской теплоэлектростанции возможны нарушения нормативно-правовых актов, ряда законов, как "Об отходах", "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", "Об охране окружающей природной среды".

Полиция провела осмотр места происшествия, в ходе которого были изъяты образцы сырья, промышленных отходов и грунта.

*В Чернобыльской зоне отчуждения насчитывается 260 тысяч га земли, большая часть этой территории покрыта лесами. Вырубка и продажа леса – это прибыльный бизнес, но не всегда законный. На территории зоны разрешены только санитарные рубки леса.

Напомним, 16 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения снова начался пожар. Позже спасателям удалось его потушить.