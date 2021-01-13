Відлуння війни: під Кропивницьким знайшли десятки боєприпасів часів Другої світової [ Редактировать ]
Під Кропивницьким знайшли три десятки боєприпасів часів Другої світової війни. Їх виявив місцевий житель у полі поблизу села Вишняківка і викликав рятувальників.
Сапери вилучили дві міни та понад два десятки гранат. Весь арсенал знешкодили на спецмайданчику. Знайшли також людські останки, їх передали на експертизу.
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