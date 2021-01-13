Новостные сводки с выставки CES 2021 привлекают беспилотными автомобилями, 100-дйюмовыми прозрачными телевизорами, смартфонами с выдающимися характеристиками. Но изюминкой мероприятия стало массажное кресло, оснащенное по последнему слову техники, о котором наверняка мечтает каждый лентяй планеты.

Компания Bodyfriend позиционирует свое массажное кресло Quantum, как самое универсальное устройство для снятия стресса. На рынке трудно найти более навороченный вариант, чем это кресло.

Bodyfriend Quantum

Но за настоящее наслаждение покупателю придется выложить 30 тысяч долларов. Да, это больше, чем стоит новый Ford Mustang или Chevy Camaro. Что получит владелец этого антистресса по цене спорткара?

Кресло оснащено самой мощной и качественной аудиосистемой Bang & Olufsen, голосовым управлением AI, которое позволяет вам воздействовать любую точку тела, не заботясь о кнопках, встроенной системой обогрева и подачи воздуха, а также источником бесперебойного питания.

Bodyfriend Quantum

В кресло встроен 10,1-дюймовый планшет с сенсорным дисплеем высокой четкости, который не только демонстрирует пользовательский интерфейс кресла, но и позволяет просматривать различные варианты развлечений.

Правда покупателям придется позаботиться о том, как затащить в свое помещение этот "массажный стул" весом 150 кг.

Bodyfriend Quantum

Тем не менее, эта настоящая "мечта бездельников и лентяев" уже получила награду CES Innovation Award 2021.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, какие 10 гаджетов заменил смартфон. Также недавно инженеры из Японии придумали стул для застрявших в лифте.