Карантин до Великодня, колективний імунітет уже влітку - німців готують до продовження суворого локдауну. Що непокоїть німецький уряд? І які європейські країни також узяли курс на тривалий карантин.

Офіційно режим повного локдауну в Німеччині запровадили до кінця січня. Втім, жителів країни вже готують до його продовження. Прогноз песимістичний: найімовірніше, карантинні обмеження триватимуть аж до католицького Великодня. Тобто до початку квітня.

Такий сценарій, як повідомляють ЗМІ, оприлюднила Ангела Меркель. На закритій зустрічі з депутатами своєї партії. Канцлерка нібито попередила: якщо не вдасться локалізувати і зупинити поширення мутованих штамів коронавірусу, навесні в Німеччині буде вдесятеро більше хворих, ніж нині. Такого навантаження система охорони здоров'я країни не витримає.

Представники уряду заяву Меркель не коментують. Втім, про небезпеку поширення нових, ще заразніших штамів коронавірусу говорять усюди. Відомо, що офіційний Берлін планує запровадити обов'язкове тестування і десятиденну самоізоляцію для прибулих із тих країн, де фіксують випадки зараження британським і південноафриканським штамами. Навіть якщо ці держави не належать до "червоної зони". А німецькі лабораторії додатково перевірятимуть усі позитивні тести на предмет мутації.

Маркус Зедер, прем'єр-міністр Баварії:

Нас дуже непокоїть те, що коронавірус мутує. Тому ми повинні залишатися розважливими і надалі спільно боротися з пандемією. Ніхто не знає, коли коронавірус залишиться в минулому.

Ніхто, крім міністра охорони здоров'я. Єнс Шпан прогнозує: вже до літа в німців сформується колективний імунітет.

Єнс Шпан, міністр охорони здоров'я Німеччини:

Мета нашої кампанії з вакцинації - сформувати колективний імунітет. Ми зможемо досягти цього вже влітку. Я б зараз не хотів говорити точно, коли ми зможемо зняти маски і забути про дистанцію. Іноді краще поберегтися на кілька тижнів довше, щоб нарешті покласти край епідемії.

Німці до суворого карантину морально готові. За даними соцопитувань, майже 40 відсотків населення вважають ці заходи необхідними. Ще 30 відсотків виступають за посилення чинних обмежень.

Не поспішають пом'якшувати карантинні вимоги і в Нідерландах. Там локдаун продовжили ще на три тижні. До 9 лютого не працюватимуть школи, магазини, ресторани і кафе. А жителі країни зможуть приймати в себе вдома лише двох гостей.

Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів:

Показник нових інфікувань знижується недостатньо швидко. Крім того, є загроза поширення британського штаму коронавірусу. Ми бачимо новини з Лондона - і вони нас дуже непокоять.

Мутовані штами налякали й бельгійців. Там карантин триватиме до 1-го березня. Втім, пообіцяли, якщо загроза мине - обмеження переглянуть. А в Італії дію надзвичайного стану продовжили до кінця квітня.