У Лондоні від початку пандемії Скотланд-Ярд виписав 45 тисяч штрафів за порушення карантину. Зокрема, за організацію підпільних вечірок та дружніх посиденьок.

Чому поліція обіцяє ще суворіше відстежувати порушників та чи опиниться серед них прем'єр Борис Джонсон?

Це відео безславного завершення вечірки в центрі Лондона опублікував Скотланд-Ярд. Поліцейські розігнали майже 200 людей. Організатора арештували та оштрафували на 10 тисяч фунтів, це понад 380 тисяч гривень. А ось іще одне порушення локдауну. Значно скромніше - 13 чоловіків у начебто "закритому" ресторані.

Ні, погляньте, там дуже багато вільного місця, усі в масках, вони просто грають в доміно. - Але ж ви знаєте, що це заборонено, ви наражаєте свій заклад на небезпеку, дозволяючи цю гру.

Гравцям виписали штраф на 200 фунтів - це майже 8 тисяч гривень. І такі випадки порушень карантину не поодинокі. Серед них - масштабне святкування на борту корабля та подорож країною у вщерть заповненому мікроавтобусі.

Пріті Пател, міністр внутрішніх справ Великої Британії:

Наші самовіддані поліцейські, які працюють, ризикуючи своїм життям задля вашої безпеки, будуть карати відповідно до законів. І я їх повністю підтримую, щоби допомогти нашій системі охорони здоров'я та вберегти життя людей.

Скотланд-Ярд обіцяє ще суворіше стежити за дотриманням карантинних вимог. Адже до нині поліцейські могли закривати очі на незначні порушення. Як-от зустріч друзів у парку чи пікнік у лісі. Але тепер усним повідомленням не обмежуватимуться. Штраф загрожуватиме і тим, хто вийшов з дому без поважної причини, і тим, хто сів у автобус без маски.

Мартін Г'юїт, голова Ради начальників Національної поліції Великої Британії:

Ми не витрачатимемо час на те, щоб напоумити тих, хто взагалі не переймається безпекою інших. Влаштовувати вечірки чи зібрання небезпечно, егоїстично та цілком безвідповідально у світлі нинішньої загрози. Організаторів штрафуватимуть, так само як і людей, які вирішать відвідати такі заходи.

А от прем'єр-міністрові вдалося уникнути штрафу. Борис Джонсон з'їздив покататися на велосипеді у парк за 11 кілометрів від дому. Займатися спортом під час локдауну не заборонено. А от виїжджати за межі свого району без поважної причини - уряд не рекомендує.

Сам прем'єр велосипедну прогулянку не коментує. А в Скотланд-Ярді повідомили, що закону він не порушив, адже точних вказівок щодо відстані від дому - немає.