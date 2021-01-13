В МОЗ рассказали о новом карантине [ Редактировать ]
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, планирует ли Минздрав в будущем снова вводить жесткие карантинные ограничения. По его словам, сейчас необходимости в этом не видят.
Об этом шла речь в эфире одного из телеканалов.
Как пояснил министр, сейчас, по прогнозам, необходимости в новом локдауне не видят, но все зависит от ситуации.
"Если ситуация резко начнет ухудшаться и у нас ураганными темпами начнет расти количество больных, как следствие количество людей, которые госпитализируются, что потенциально может привести к критической нагрузке на медицинскую систему - тогда будем предлагать (введение нового локдауна)", - сказал Степанов.
Максим Степанов выступил за продление лоудауна в стране после 24 января. Он уверен, что для этого есть основания. Ранее мы писали, что коронавирус "помолодел", а инкубационный период стал меньше. Глава Минздрава Максим Степанов заявил о сокращении инкубационного периода COVID-19 в Украине.
Кроме того, Евросоюз призвал помочь Украине с вакциной от коронавируса. Еврокомиссия получила обращение 13 стран с призывом помочь странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса.
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Он уверен, что для этого есть основания