Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, планирует ли Минздрав в будущем снова вводить жесткие карантинные ограничения. По его словам, сейчас необходимости в этом не видят.

Об этом шла речь в эфире одного из телеканалов.

Как пояснил министр, сейчас, по прогнозам, необходимости в новом локдауне не видят, но все зависит от ситуации.

"Если ситуация резко начнет ухудшаться и у нас ураганными темпами начнет расти количество больных, как следствие количество людей, которые госпитализируются, что потенциально может привести к критической нагрузке на медицинскую систему - тогда будем предлагать (введение нового локдауна)", - сказал Степанов.

Максим Степанов выступил за продление лоудауна в стране после 24 января. Он уверен, что для этого есть основания. Ранее мы писали, что коронавирус "помолодел", а инкубационный период стал меньше. Глава Минздрава Максим Степанов заявил о сокращении инкубационного периода COVID-19 в Украине.

Кроме того, Евросоюз призвал помочь Украине с вакциной от коронавируса. Еврокомиссия получила обращение 13 стран с призывом помочь странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса.

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