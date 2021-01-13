В Палате представителей США, нижней палате Конгресса, согласовали процедуру обсуждения резолюции по импичменту президента Дональда Трампа. Через несколько часов планируется голосование по самой резолюции.

Голосование за сам документ должно состояться между 22 и 23:00 по киевскому времени (15-16:00 по времени Вашингтона).

В ближайше два-три часа в Палате представителей пройдут дебаты касательно резолюции. В самом документе обвинение для Трампа только по одному пункту - подстрекательство к мятежу.

Ранее мы писали, что Трампу могут объявить импичмент. Это связано с тем, что верхняя палата Конгресса не планирует собираться на заседание до 19 января.

Напомним, что после захвата своими сторонниками Капитолия Трамп заявил о готовности организованно передать власть избранному президенту Джо Байдену, но при этом не согласился с итогами выборов.

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