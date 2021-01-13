Палата представителей Конгресса США начала дебаты по вопросу импичмента президента Дональда Трампа. Ожидается, что обсуждение продлится около часа.

Конгрессмены рассмотрят резолюцию об импичменте Трампа. В этом документе действующего президента обвиняют в "подстрекательстве к восстанию" за роль в беспорядках в США и штурме Капитолия, в ходе которых погибли пять человек.

Ранее мы писали, что Трампу могут объявить импичмент. Это связано с тем, что верхняя палата Конгресса не планирует собираться на заседание до 19 января.

Напомним, что после захвата своими сторонниками Капитолия Трамп заявил о готовности организованно передать власть избранному президенту Джо Байдену, но при этом не согласился с итогами выборов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.