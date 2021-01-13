Для розуміння, про які суми йдеться, нагадаємо: наш контракт з компанією Sinovac на 2 мільйони доз препарату. Одна доза коштує приблизно пів тисячі гривень, відтак вартість усієї партії - близько мільярда.

А поки Україна лише розбирається з китайською сироваткою, наші сусіди вже затвердили план вакцинації. У Молдові безкоштовне щеплення стартує на початку лютого. Причому колотимуть людям вакцину "Пфайзер". І надійти вона має вже цього місяця. Про це повідомляють у молдовському уряді. Купуватимуть препарат державним коштом.