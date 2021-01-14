У Молдові готуються до масової вакцинації населення від COVID-19 [ Редактировать ]
У Молдові на початку лютого стартує щеплення проти COVID-19. Колотимуть вакцину "Пфайзер-Біонтек". І надійти вона має вже цього місяця.
Людей щепитимуть безкоштовно. Спершу медиків і соцпрацівників. Потім літніх людей,
з хронічними хворобами, вчителів і правоохоронців.
Крім того, Румунія надасть Молдові до двохсот тисяч доз препарату зі своєї квоти в ЄС.
по теме
Громадяни Молдови будуть вакциновані вакциною Pfizer, яка буде безкоштовною для всього населення країни
Єврокомісія уклала контракт на закупівлю додаткових трьохсот мільйонів доз американсько-німецької вакцини Pfіzier-BioNTech
За інформацією виробника, ефективність препарату становить 79 відсотків
Куди без довідки про вакцинацію не пускатимуть. Та де без щеплення тобі будуть не раді?
У Ватикані Папа Римський Франциск виступив із промовою, закликавши, серед іншого, справедливо розподіляти по світу вакцину проти коронавірусу