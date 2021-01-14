У Молдові на початку лютого стартує щеплення проти COVID-19. Колотимуть вакцину "Пфайзер-Біонтек". І надійти вона має вже цього місяця.

Людей щепитимуть безкоштовно. Спершу медиків і соцпрацівників. Потім літніх людей,

з хронічними хворобами, вчителів і правоохоронців.

Крім того, Румунія надасть Молдові до двохсот тисяч доз препарату зі своєї квоти в ЄС.