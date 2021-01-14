Подорожание яиц в Украине вызвано тремя факторами, один из которых - давление со стороны НАБУ на одного из крупных украинских производителей, агрохолдинг "Авангард" бизнесмена Олега Бахматюка. Сообщают "Українські новини".

Подорожание яиц, которое мы видим в торговых сетях, обусловлено как минимум тремя факторами. Об этом сообщила главный редактор портала AgroPolit.com Наталья Белоусова в эфире телеканала OdesaLive. Она выделила три причины этого роста: одну общемировую и две внутренние.

"Общая мировая причина, которая толкает стоимость продовольствия и продуктов (в том числе и на социальные продукты, такие как мясо, сахар, подсолнечное масло) - уменьшение мирового урожая зерновых и как следствие - подорожание комбикормов для животноводческих предприятий. В Украине она реализуется так: недавно было уже третье заявление нескольких животноводческих ассоциаций о том, что недополучение урожая привело к росту цен на зерновые на 75-80% и соответственно - на корма для свиней и птицы на 45-50%. Комбикорма в структуре себестоимости продукции животноводства в среднем занимают 65-70%, поэтому мы видим из-за этого удорожание производства. То есть это первый фактор, и в нем мы как страна не уникальны, а идем в ногу с миром", - объясняет она.

Кроме этого, по словам Натальи Белоусовой, есть еще две внутренние причины роста цен на яйца. Первая - повышение минимальных заработных плат, подорожание энергоносителей, объясняет она и добавляет, что это ложится в общие производственные затраты и увеличивает себестоимость яиц. Вторая внутренняя причина кроется в ситуации вокруг крупнейшего украинского производителя яиц - компании "Авангард" (у ее владельца, основателя Ukrlandfarming Олега Бахматюка, открытый конфликт с НАБУ), который влияет на его работу - закрытие фабрик, уменьшение количества работающих и спад производства, то есть предложение яиц от компании объективно за год через него уменьшилась.

"Что это за фактор? Он состоит в том, что около 1,5 года продолжаются судебные разборки этой компании с НАБУ: мы видим, что из-за этих разборок крупнейший производитель яиц не может нормально функционировать, кредитоваться. На сегодняшний день компания закрыла 7 своих фабрик и уволила 3 500 сотрудников. На самом деле это непростая ситуация: крупнейший производитель выиграл ряд судебных дел, в то время у НАБУ своя позиция. Эта вся нерешенность ситуации приводит к тому, что «Авангард» уменьшает производственные мощности - за год они сократились на 25%", - объясняет она. По ее словам, все эти три фактора в той или иной степени и приводят к тому, что цены на яйца куриные растут.

Напомним, что акционер агрохолдинга Олег Бахматюк ранее заявлял, что главной причиной давления на его предприятия является личная месть директора НАБУ Артема Сытника, который был признан судом виновным в коррупции и внесен в официальный реестр коррупционеров НАПК. Главным свидетелем обвинения в суде был советник сестры Олега Бахматюка.