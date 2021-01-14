В четверг, 14 января, народные депутаты снова соберутся на совещание с представителями Кабинета министров и Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, по тарифному вопросу. Об этом рассказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Представители власти будут говорить о снижении цены за транспортировку газа.

По ее словам, на сегодняшнем онлайн-совещании будут присутствовать премьер Денис Шмыгаль и исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.

Остается вопрос по транспортировке, потому что в облгазах увеличение (тарифа - ред.) также произошло. Хотим услышать от НКРЭКУ о плане действий в отношении облгазов.

Также на повестке дня вопрос помощи домохозяйствам, которые отказались от газа и перешли на электроотопление.

Что делать с домохозяйствами, которые перешли на электрокотлы. Есть целые города, которые отказались (от газа - ред.), например, Никополь. Часть льгот отменили. Хотим понять, какое решение. Как вариант - денежная субсидия.

Ранее мы сообщали, что в Украине установили рекордные тарифы на газ. 55 газопоставляющих компаний обнародовали цену на газ для населения на январь 2021 года.

Также в ноябре "Нафтогаз" повысил цену на газ для своих клиентов на 35% - до 6,33 грн/куб. м. Кроме того, тариф "годовой" с ноября повышен на 23,1% - с 5,24 грн/куб. м до 6,45 грн/куб. м.

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