Тарифный кризис: депутаты экстренно собираются на совещание [ Редактировать ]
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В четверг, 14 января, народные депутаты снова соберутся на совещание с представителями Кабинета министров и Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, по тарифному вопросу. Об этом рассказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
Представители власти будут говорить о снижении цены за транспортировку газа.
По ее словам, на сегодняшнем онлайн-совещании будут присутствовать премьер Денис Шмыгаль и исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.
Остается вопрос по транспортировке, потому что в облгазах увеличение (тарифа - ред.) также произошло. Хотим услышать от НКРЭКУ о плане действий в отношении облгазов.
Также на повестке дня вопрос помощи домохозяйствам, которые отказались от газа и перешли на электроотопление.
Что делать с домохозяйствами, которые перешли на электрокотлы. Есть целые города, которые отказались (от газа - ред.), например, Никополь. Часть льгот отменили. Хотим понять, какое решение. Как вариант - денежная субсидия.
Ранее мы сообщали, что в Украине установили рекордные тарифы на газ. 55 газопоставляющих компаний обнародовали цену на газ для населения на январь 2021 года.
Также в ноябре "Нафтогаз" повысил цену на газ для своих клиентов на 35% - до 6,33 грн/куб. м. Кроме того, тариф "годовой" с ноября повышен на 23,1% - с 5,24 грн/куб. м до 6,45 грн/куб. м.
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