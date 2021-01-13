В среду, 13 января, в 16:00 председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков проведет совещание с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля и глав парламентских фракций и групп. Они обсудят вопросы тарифного кризиса.

Об этом рассказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Действительно, такое совещание планируется. Его собирает председатель парламента, чтобы понять, какая помощь законодательной власти потребуется для быстрого решения тарифного кризиса.

До этого Шмыгаль заявил, что Кабинет министров в ближайшее время примет решение, направленное на снижение цены на газ для населения.

Ранее мы сообщали, что в Украине установили рекордные тарифы на газ. 55 газопоставляющих компаний обнародовали цену на газ для населения на январь 2021 года.

Также в ноябре "Нафтогаз" повысил цену на газ для своих клиентов на 35% - до 6,33 грн/куб. м. Кроме того, тариф "годовой" с ноября повышен на 23,1% - с 5,24 грн/куб. м до 6,45 грн/куб. м.

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