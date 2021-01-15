Відпочинок без маски та виступи зірок: курорт Єгипту став популярним серед українців [ Редактировать ]
Поки в країні зимно і усе під замком українці шукають, як безпечно відпочити за кордоном. Єгипет - один із напрямків, куди можна літати без перешкод. Ми побували на одному з курортів, де наших співвітчизників найбільше. Звідти матеріал Анастасії Старовойт.
Тут можна не носити маску, а просто дотримуватися санітарних норм, адже усі гості готелю - із негативним тестом на коронавірус. Єгипетські курорти стали справжнім порятунком для тих, хто не бажає зустрічати зимові свята у карантинній Україні.
Марса-Алам - найпівденніший курорт Єгипту. Менш відомий за відпочинок у Хургаді чи Шарм Ель Шейху, однак українці дедалі частіше обирають саме цей регіон.
Неля Куковальська, відпочивальниця:
Тут відпочивають наші українці, тут по всюди звучить українська мова, навіть ті хто нас обслуговує намагаються розмовляти теж українською мовою, вони її вивчають інтенсивно, це ми відчуваємо.
До Марса-Алама українці літають ще з 2016, відколи сюди пустили перший чартерний рейс. Тут утворилася своєрідна діаспора, яку більше не плутають з російськими туристами.
Мохамед Ареф, готельний менеджер:
Насправді різниця велика. Ми помітили її лише тоді, коли українці почали приїздити до нашого готелю. До цього в нас було багато росіян. Українці, як на мене, спокійніші, в них інша культура й поведінка.
Найбільша принада Марса-Алама - підводний світ. Дайвери з усієї Європи пірнають тут, щоб побачити величезних черепах та скатів, морських корів та червонокнижних смугастих дельфінів.
Ігор Захаренко, директор туристичної фірми "Феєрія мандрів":
Не дарма ж европейці італійці французи німці швейцарці вибирають саме Марсалам мені подобається оцей дух атмосфера, ми правда зробили тут українську атмосферу, а поперше неймовірна недоторкана природа, це морська корова, дякувати цій корові я зробив чартерний рейс.
Поки в Україні через локдаун усі розваги "під замком" - вітчизняні зірки виступають перед українською публікою за кордоном.
Ніна Матвієнко, співачка, народна артистка України:
Зараз така ситуація, що ми переживаємо за увесь світ, розумієте, це несподівані речі для кожного сьогодні, чужих немає. А така ситуація об'єднує світ.
Арсен Мірзоян, співак:
Ми всі за ці два дні вже зблизилися, граємо у волейбол, зустрічаємося з людьми, просто спілкуємося, а зараз це буде трошки з піснями.
Безпечні розваги на віддаленому курорті доступні українцям до травня. Щотижня з Києва до Марса-Алама курсує чартерний літак.
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