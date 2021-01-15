КНДР представила новый тип баллистических ракет [ Редактировать ]
Северная Корея представила новый тип баллистических ракет, которые запускаются с подводных лодок. Об этом сообщает ВВС.
Северокорейские государственные СМИ называют их "самым мощным оружием в мире".
Несколько этих ракет были продемонстрированы в Пхеньяне во время военного парада, посвященного очередному съезду Трудовой партии Кореи.
Как минимум четыре большие черно-белые ракеты провезли мимо толпы, в котором размахивали флагами.
Ранее мы писали о том, что власти КНДР строят "гигантскую" базу для сборки и хранения баллистических ракет с ядерным зарядом
Напомним, в сентябре 2018 года президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали соглашение о прекращении всех враждебных действий друг против друга. С того времени перемирие неоднократно нарушалось. Кроме того, Пхеньян регулярно проводит учебные ракетные запуски в сторону Японии.
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