Северная Корея представила новый тип баллистических ракет, которые запускаются с подводных лодок. Об этом сообщает ВВС.

Северокорейские государственные СМИ называют их "самым мощным оружием в мире".

Несколько этих ракет были продемонстрированы в Пхеньяне во время военного парада, посвященного очередному съезду Трудовой партии Кореи.

Как минимум четыре большие черно-белые ракеты провезли мимо толпы, в котором размахивали флагами.

Ранее мы писали о том, что власти КНДР строят "гигантскую" базу для сборки и хранения баллистических ракет с ядерным зарядом

Напомним, в сентябре 2018 года президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали соглашение о прекращении всех враждебных действий друг против друга. С того времени перемирие неоднократно нарушалось. Кроме того, Пхеньян регулярно проводит учебные ракетные запуски в сторону Японии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.