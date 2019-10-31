31 октября, Северная Корея (КНДР) запустила ракеты в сторону Японии. Об этом сообщает Reuters.

Запуск ракет был осуществлен КНДР в сторону Японского моря. Береговая охрана Японии подтвердила , что снаряд не попал на территорию страны. Эта ракета могла быть баллистической.

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Береговая охрана Японии призывает корабли, находящиеся в этом регионе, проявлять бдительность и следить за появлением дополнительной информации.