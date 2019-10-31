КНДР запустила ракеты в сторону Японии [ Редактировать ]
31 октября, Северная Корея (КНДР) запустила ракеты в сторону Японии. Об этом сообщает Reuters.
Запуск ракет был осуществлен КНДР в сторону Японского моря. Береговая охрана Японии подтвердила , что снаряд не попал на территорию страны. Эта ракета могла быть баллистической.
Береговая охрана Японии призывает корабли, находящиеся в этом регионе, проявлять бдительность и следить за появлением дополнительной информации.
Напомним, США расширили санкции против КНДР. Также мы писали о том, что в США объявили о возобновлении военной помощи Украине.
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