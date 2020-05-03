Сообщения об операции лидера КНДР Ким Чен Ына являются неправдивыми. Об этом сообщает южнокорейское новостное агентство Yonhap со ссылкой на высокопоставленного правительственного чиновника, передает Reuters.

При этом источник отказался пояснить причины такой позиции. Заявление последовало на следующий день после первого за 20 дней появления на публике Ким Чен Ына. Северокорейский диктатор принял участие в открытии завода по производству удобрений. Фотографии и видео с 36-летним лидером державы, обладающей ядерным арсеналом, распространили государственные СМИ.

Тем временем напряженность между Северной и Южной Кореей еще больше возросла посла перестрелки, которая произошла в ночь на воскресенье, 3 мая. Как передает агентство "Рёнхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, северокорейские войска произвели несколько выстрелов по южнокорейскому наблюдательному посту. Это вынудило открыть ответный огонь, пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, в сентябре 2018 года президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали соглашение о прекращении всех враждебных действий друг против друга. С того времени перемирие неоднократно нарушалось. Кроме того, Пхеньян регулярно проводит учебные ракетные запуски в сторону Японии.