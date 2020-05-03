Здоровье Ким Чен Ына: Северная и Южная Корея устроили перестрелку [ Редактировать ]
Сообщения об операции лидера КНДР Ким Чен Ына являются неправдивыми. Об этом сообщает южнокорейское новостное агентство Yonhap со ссылкой на высокопоставленного правительственного чиновника, передает Reuters.
При этом источник отказался пояснить причины такой позиции. Заявление последовало на следующий день после первого за 20 дней появления на публике Ким Чен Ына. Северокорейский диктатор принял участие в открытии завода по производству удобрений. Фотографии и видео с 36-летним лидером державы, обладающей ядерным арсеналом, распространили государственные СМИ.
Тем временем напряженность между Северной и Южной Кореей еще больше возросла посла перестрелки, которая произошла в ночь на воскресенье, 3 мая. Как передает агентство "Рёнхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, северокорейские войска произвели несколько выстрелов по южнокорейскому наблюдательному посту. Это вынудило открыть ответный огонь, пострадавших в результате инцидента нет.
Напомним, в сентябре 2018 года президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали соглашение о прекращении всех враждебных действий друг против друга. С того времени перемирие неоднократно нарушалось. Кроме того, Пхеньян регулярно проводит учебные ракетные запуски в сторону Японии.
по теме
США заявили об угрозе голода в КНДР
В Вашингтоне ничего не знают о местонахождении или состоянии здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Судьба Ким Чен Ына: бронепоезд диктатора находится на курорте в КНДР
Данная информация появилась на фоне противоречивых сообщений о здоровье диктатора. Хотя местонахождение его личного бронепоезда не подтверждает и не опровергает слухи о смерти, международное сообщество хотя бы знает, где находится лидер страны, обладающей ядерным арсеналом.
Жив или мертв: КНДР опровергает слухи о смерти Ким Чен Ына
Ранее телеканал CNN сообщил, что северокорейский лидер перенес неудачную хирургическую операцию, связанную с сердечно-сосудистой системой.
Трамп назвал недостоверной информацию о болезни лидера КНДР
Ранее телеканал CNN сообщил, что северокорейский лидер перенес неудачную хирургическую операцию, связанную с сердечно-сосудистой системой.
Ким Чен Ын перенес неудачную хирургическую операцию - СМИ
Первой о том, том, что северокорейский лидер перенес операцию на сердечно-сосудистой системе, сообщила южнокорейская газета Daily NK. Слухи о нездоровье Ким Чен Ына активно подогревает CNN.