В Украине набирает обороты очередной виток русофобской истерии. 16 января 2021 года вступает в силу норма Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая требует обслуживать посетителей на украинском языке. И армия вятровичей-креминей-фарионов уже замерла на низком старте - в готовности травить персонал сферы обслуживания всей страны, а также врачей, аптекарей, служащих и специалистов всех профилей за использование русского языка на рабочем месте.

Через год за нарушение этой нормы еще и санкции будут введены. Но уже сейчас власть обнародовала инструкции для тех, кто готов писать доносы на своих русскоязычных сограждан. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь поторопился в СМИ детально и с иллюстрациями разъяснить украинцам куда, в какие сроки и в каком виде они могут "закладывать" нарушителей этого циничного законодательного "шедевра".

Все это - продолжение властью политики пещерной русофобии, разжигания ненависти по языковому признаку, разделения украинцев на "своих" и "чужих". После нескольких лет безумных попыток переписать историю, оголтелой декоммунизации, сноса памятников, переименования улиц и населенных пунктов, запрета праздников и искоренения любого упоминания об общей истории украинского и русского народов, не найдя уже иных способов рассорить многонациональное население Украины, прихлебатели Запада во власти в очередной раз решили заострить языковой вопрос.

Используя в качестве инструмента политическое давление на бизнес и отдельных граждан, власть создает новые коррупционные возможности, "основания" для проверок и штрафов, целенаправленно и последовательно проводит политику, которая в тяжелейших социально-экономических условиях не сплачивает украинское общество, а раскалывает его, противопоставляя людей друг другу.

В Украине грубо попираются права и отдельных русскоязычных граждан, и целых общин. Власть откровенно пренебрегает нормами Основного Закона, защищающими права всех граждан страны независимо от их национальной принадлежности, политических взглядов и вероисповедания. И репрессивные нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в отношении русскоязычных украинцев - очередное тому подтверждение.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет, что готова защищать гражданские и культурные права всех граждан нашей страны, в том числе право на использование своего родного языка. Мы требуем от власти отменить дискриминационную норму языкового закона. Требуем прекратить политические спекуляции на теме языка и перестать разделять украинцев на угодных и неугодных по языковому признаку. Мы также призываем общественные организации, лидеров мнений и правозащитников объединиться в вопросе защиты интересов национальных меньшинств - ради целостности Украины, единства Украинского народа и сохранения его богатого, уникального мультикультурного наследия.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"