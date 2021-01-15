Заявление партии

Зе-власть стремится растоптать независимость судебной системы. После серии неконституционных президентских решений развернулась кампания по персональной дискредитации судей, занявших принципиальную правовую позицию по защите Основного Закона и прав украинских граждан. Вопреки положениям Конституции власть объявила Главу КСУ Александра Тупицкого отстраненным от выполнения обязанностей и теперь руками Генеральной прокуратуры организовала его политически мотивированную травлю.

Главная причина гонений на Суд - страх Зе-команды перед ответственностью. За полтора года она наплодила целый ворох антиконституционных и антинародных законов. Отняла землю у украинского народа, лишила граждан их культурных и социальных прав, учинила произвол над территориальными громадами. Власть знает, какую оценку этим "шедеврам" даст Конституционный Суд. Поэтому Президент и его окружение давят на судей. Они расчищают место для своих послушных марионеток, которые одобрят любые антинародные художества власти.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует прекратить политически мотивированное преследование Главы Конституционного Суда и давление на судей. Мы требуем, чтобы гарант уважал Конституцию и руководствовался законами Украинского государства, а не своими персональными амбициями и указаниями "советчиков" из-за рубежа.

Владимир Зеленский любит говорить о "красных линиях". Соблюдение Конституции, сохранение независимости и неприкосновенности Конституционного Суда - это та "красная линия", пересекая которую глава демократического государства превращается в узурпатора!