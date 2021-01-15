В Україні хочуть підчистити депутатські лави. Інформація про зменшення кількості нардепів активно шириться у політичних колах. Скоротити півтори сотні народних обранців рекомендує Верховній Раді парламентський Комітет з правової політики.

Там вважають, що роботу 450 депутатів ефективно виконають і 300. А на офіційному телеграм-каналі Верховної Ради навіть проводять опитування: чи підтримують українці таке скорочення.

До речі, люди вже відповідали на це запитання - воно було серед 5 президентських, які ставили в день місцевих виборів. І тоді більшість респондентів відповіла "так".

От тільки вирішуватиме це не народ, а самі нардепи. Та ще й конституційною більшістю - а це, нагадаємо, 300 голосів. Чи знайдеться стільки? І коли це питання винесуть на голосування? - наразі не відомо.