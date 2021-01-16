У Харкові розгортається скандал навколо нової міської влади. Чи законно Геннадій Кернес ще в грудні набув повноважень міського голови - не складаючи присягу. І чи дійсно саме його електронний підпис стояв у листі з іменем кандидата на посаду секретаря міськради. Відтак, чи легітимна нинішня влада у Харкові?

До розслідування вже долучилася прокуратура.

9 грудня, на першій сесії новообраної міськради, Геннадія Кернеса оголосили міським головою. Заочно. Без складання присяги. У Харкові політика не було з 17 вересня, відколи він поїхав на лікування до Німеччини. На виборах Кернес переміг втретє, тож складати присягу для набуття повноважень - не обов'язково, - вирішили у міськвиборчкомі.

Ольга Мозгова, голова Харківської міської територіальної виборчої комісії:

Присягу складає лише особа, яка вперше була обрана на посаду сільського, селищного, міського голови. Відповідно до зазначених вище законів, Кернес Геннадій Адольфович з цього часу набуває повноважень Харківського міського голови.

Посада без присяги, новопризначення - за листом з електронним підписом. Попри протести деяких депутатів, тоді ж на сесії обрали секретаря міськради - ним став Ігор Терехов. Головуючий дістав листа нібито за цифровим підписом Кернеса. У ньому міський голова, з лікарні, наче б то пише, кого б хотів бачити на цій посаді. Вже за тиждень Геннадій Кернес помер. А Терехов фактично став виконувати обов'язки голови міста.

Та чи дійсно сам Кернес ставив електронний підпис на документі? Це питання продовжує хвилювати депутатів міськради. Аби розібратися звернулися до прокуратури. Там мають перевірити достовірність підпису.

Аліна Мустафаєва, депутатка Харківської міськради:

Щоб вони перевірили IP-адресу, звідки надійшов лист від новообраного мера з приводу подання на пост секретаря Харківської міськради пана Терехова. Направити до Німеччини у клініку "Шаріте", та отримати відповідь - у якому стані був пан мер на день подання того листа. Я припускаю думку, що він не в змозі був якийсь там лист підписувати і подавати. Я, чесно кажучи, дуже сумніваюсь, що він був притомний.

Перевірять правоохоронці і законність оголошення Кернеса міським головою - чи дійсно складання присяги не має значення.

Аліна Мустафаєва, депутатка Харківської міськради:

Голова територіальної комісії виборчої не привела новообраного мера до присяги. Фактично він не вступив на посаду. Якщо він не набув повноважень голови, тоді він не міг подавати те подання на посаду секретаря. Це фактично узурпація влади!

У прокуратурі відкрили два кримінальні провадження.

Дмитро Чубенко, речник прокурора Харківської області:

Були внесені відомості в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 ККУ - це службова недбалість. Були внесені відомості до ЄРДР за ч.3 ст.358 ККУ - це підробка документів. Обставини справи передбачають те, що, можливо, не харківський міський голова власним цифровим підписом не особисто здійснював підпис відповідного подання.

Підозрюваних у справах ще немає. Депутати чекають на результати розслідування і готуються йти до суду з проханням скасувати ухвалені 9 грудня рішення.