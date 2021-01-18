Брюссель осудив арешт Олексія Навального [ Редактировать ]
У Брюсселі назвали "неприйнятним" арешт Олексія Навального у Москві та закликали Кремль звільнити опозиціонера. Напередодні він повернувся до Москви з Берліна, де лікувався після отруєння "Новичком". Навального затримали, коли він проходив паспортний контроль.
Він відбуває випробувальний термін у справі про шахрайство. Але через тривале перебування за кордоном, умовний термін йому вирішили замінити на реальний. Також затримали близько п'яти десятків прихильників Навального та журналістів. Олексій Навальний перебуватиме під вартою до рішення суду.
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