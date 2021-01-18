Доки Україна лише готується до вакцинації, робити щеплення сьогодні почали в Азербайджані. Перші на черзі - медики. Масова імунізація триває і в Європі. А у Великій Британії це відбувається ще й шаленими темпами! 140 вакцинованих - за хвилину! У Королівстві щеплять людей учетверо швидше, аніж поширюється COVID-19. І до осені планують вакцинувати всіх дорослих.

У яких незвичних місцях проводять прийом охочих та як країна захищається від нових мутацій?

У соборі тринадцятого століття та під супровід органа. Так вакцинують літніх людей у англійському містечку Солсбері. Священники з радістю відгукнулися на ідею влади перепрофілювати приміщення на медичний центр. Через локдаун служби і так проводили онлайн.

Нік Пападопулос, настоятель собору в Солсбері:

Уже протягом 800 років двічі на день ми молилися в цьому соборі. І зараз здіймаємо руки за зцілення нації, за здоров'я міста й нашої громади.

Темпи вакцинації у Великій Британії нарощують щодня. Лише за понеділок відкрили ще 10 великих центрів для проведення щеплень. Їх організовують на спортивних майданчиках і на автостоянках. Це на додачу до лікарень, поліклінік та аптек. Загалом ін'єкції зробили 3 мільйонам 800 тисячам людей. Це на 400 тисяч більше, аніж усіх інфікованих у країні від початку епідемії. А до вересня планують імунізувати все доросле населення.

Саймон Стівенс, виконавчий директор медичної служби Англії:

Ми вакцинуємо пацієнтів учетверо швидше, аніж люди підхоплюють COVID-19. Але це співвідношення збережеться лише, якщо всі дотримуватимуться правил та запобігатимуть поширенню хвороби.

Тим часом з ранку понеділка почали діяти нові правила на кордоні. Через загрозу завезення мутацій COVID-19. Тепер Велика Британія приймає лише тих пасажирів, які мають негативний тест на коронавірус. І усі прибулі вимушені йти на карантин до 10 днів.

Домінік Рааб, міністр закордонних справ Великої Британії:

Проблема з новими штамами полягає в тому, що нам треба їх вивчити та проаналізувати, щоб зрозуміти чи не є вони більш смертельними. А по-друге, чи діятимуть проти них уже розроблені препарати. Поки що ми нічого не знаємо, тому й вдаємося до таких запобіжних заходів на кордоні.

Загальна епідемічна ситуація в країні досі загрозлива. Кожні 30 секунд у лікарню потрапляє новий пацієнт з COVID-19.

Щоправда, вперше за місяць з'явилися знаки, що швидкість поширення інфекції у столиці - зменшується. Але для того, щоби це стало помітним у лікарнях - необхідно ще кілька тижнів.