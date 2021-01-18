Украина пригласит Байдена на 30-летие Независимости [ Редактировать ]
Украина пригласит мировых лидеров на празднование 30-летия Независимости. Приглашение получит и новоизбранный президент США Джо Байден.
Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в интервью одному из телеканалов.
"Конечно, будем приглашать. Как и других мировых лидеров. У нас также есть и другие крупные события этого года, на которые мы будем приглашать мировых лидеров. Это и саммит "Крымской платформы". И, например, 80-я годовщина трагедии Бабьего Яра. Поэтому, у нас есть куда приглашать иностранных лидеров, включая президента США", - сказал Жовква.
Он также отметил, что визит Байдена в Украину является вопросом недалекого будущего.
Кроме того, замглавы Офиса президента заверил, что вопрос визита президента Украины Владимира Зеленского в США был и остается на повестке дня.
"Такой визит мы готовим, паузы у нас не было. Когда новая американская администрация полноценно приступит к исполнению своих обязанностей, включая высших должностных лиц, госсекретаря, соответствующих помощников и его заместителей, и других министров, они подхватят эту тему, и будем этот визит готовить", - добавил Жовква.
Ранее сообщалось, что у Зеленского назвали приоритеты сотрудничества с администрацией Байдена.
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