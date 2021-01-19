Від 16 січня сфера обслуговування має повністю перейти на українську. Крім того, державною мовою потрібно подавати інформаційні матеріали - інструкції, квитки, цінники, тощо. Водночас український закон вказує, що за необхідности, інформацію можна дублювати іншими мовами.

Мову обслуговування можна змінити на прийнятну для сторін і все буде законно. Докладніше про нововведення у матеріалі моїх колег.

Ще зовсім недавно такі ситуації були буденністю, а зараз ви можете цілком законно вимагати, щоб вас обслуговували українською мовою.

Тетяна працює у кав'ярні. До 16 січня розмовляла з клієнтами винятково російською. Нині ж працює за новими правилами.

Тетяна, бариста:

Трохи важкувато. Є багато людей, які спілкуються російською, їм так зручніше. Будемо старатися. Такі закони, такі правила.

А поки деяких українців на законодавчому рівні привчають говорити українською, Казем - студент київського ВИШу та іранець за походженням опановує її за власним бажанням уже п'ятий рік.

Казем, студент ветеринарного факультету Національного університету біоресурсів та природокористування України:

Коли я хотів починати українську вивчити мову, у мене було три варіанти: російська, англійська і українська мова. Я вибирав українську, бо я живу в Україні. Але на вулиці я чую більше російську мову.

Такої ж думки Олександр. Його компанія вже не один рік надає послуги організації освіти за кордоном. Для майбутніх студентів іноземних ВИШів головна вимога - це гарна англійська. Але розмову з клієнтами чоловік починає лише українською.

Олександр Мусієнко, директор підприємства:

Ми живемо в Україні - ми маємо поважати нашу Державу, ми маємо поважати нашу мову. Тому ми надаємо перевагу спілкуванню українською мовою.

А це вже Миколаїв. Вирушаємо перевірити - чи обслуговують тут українською.

Курячі сосиски є? - Только окорочка есть.

В цьому кіоску про мовні нововведення знають, та виконувати їх не поспішають:

Они должны дать недели 2 на адаптацию. У нас здесь все русскоязычные.

"Клієнти здебільшого російськомовні" - головний аргумент працівників миколаївської сфери послуг. Навіть переважна частина рекламних щитів та вивісок досі не перекладені.

Олександра, бариста:

Ще не встигли. На деяких точках вже перевісили меню, а на цій ще не встигли.

У цьому ресторані, окрім місцевих відвідувачів, орієнтуються також на туристів. Тож обслуговують клієнтів трьома мовами. Але, зізнаються: деяким працівникам державну ще треба "підтягти".

Юлія Шарапова, директорка ресторану:

Ми зараз в пошуку якихось курсів, які б допомогли краще спілкуватися більш вільно.

Відтепер, якщо вам відмовили у наданні послуг українською, можна звернутися зі скаргою до мовного омбудсмена. Якщо скарга вмотивована, - то заклад має усунути порушення протягом місяця. Якщо ж його співробітники повторно знехтують державною мовою протягом року, то на компанію чекає штраф від 5100 гривень до 6800 гривень.