Стали известны имена пятерых граждан Украины, которых спасли в ходе поисковой операции на затонувшем сухогрузе возле берегов Турции.

Об этом сообщает посольство Украины в Турции в Twitter.

Это Геннадий Кравченко, Владислав Затерка, Александр Перкаты, Виталий Мережко и Виталий Качнур. Именно их спасли турецкие службы.

Отмечается, что состояние украинских моряков удовлетворительное, а спасательные работы продолжаются.

Імена врятованих членів екіпажу з затонулого судна «Arvin» - Генадій Кравченко, Владислав Затерка, Олександр Перкати, Віталій Мережко та Віталій Качнур. Наші громадяни наразі перебувають у державній лікарні м.Бартин. Стан їхнього здоров’я задовільний. Пошуково-рятувальні тривають pic.twitter.com/OXKcIsw9aI — Ukraine in Turkey (@UKRinTR) January 17, 2021

Напомним, в воскресенье, 17 января, у берегов Турции затонул сухогруз Arvin, который шел под флагом Республики Палау, с украинцами и россиянами в составе экипажа. Инцидент произошел в районе провинции Бартын на севере страны.

Ранее в МИД Украины заявляли, что, кроме пятерых украинцев, спасли также одного иностранца, предположительно, гражданина России. Всех их отправили в больницу. Также продолжаются поиски еще пятерых моряков. Всего на борту находились 12 человек.

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