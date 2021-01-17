Пятерых граждан Украины спасли в ходе поисковой операции на затонувшем сухогрузе возле берегов Турции. Также в безопасности еще один иностранец.

Об этом заявил пресс-атташе Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter.

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Отмечается, что все спасенные члены экипажа судна госпитализированы. Их состояние удовлетворительное. Об их спасении сообщили родственников.

Із судна Arvin, яке йшло під прапором Палау, врятовано 5 українців та 1 іноземця. Вони госпіталізовані. Їхній стан задовільний. Родичів поінформовано. Пошуки - уточнення - 5 моряків тривають. @UKRinTR надає консульську допомогу постраждалим, взаємодіє із турецькою владою. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 17, 2021

В данное время продолжаются поиски пятерых моряков. Всего на борту находились 12 человек.

Ранее в Министерстве подтвердили, что на борту было 10 украинцев. СМИ также сообщали, что кроме них, на судне были двое граждан России.

Напомним, в воскресенье, 17 января, у берегов Турции затонул сухогруз Arvin, который шел под флагом Республики Палау, с украинцами и россиянами в составе экипажа. Инцидент произошел в районе провинции Бартын на севере страны.

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