Во вторник, 29 декабря, мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга рассказал о том, как будут работать школы и детские сады во время локдауна, который стартует с 8 января 2021 года и продлится до 24 января. До 11 января у школьников будут каникулы, во время них киевская власть предлагает детям различные онлайн-мероприятия.

Так, учебные заведения будут работать в дистанционном режиме. Исключения составляют только детские сады, после праздников они будут работать, как прежде.

После этого (зимних каникул - ред.), во время локдауна, учебные заведения будут работать в дистанционном формате. Детские сады же работают и продолжат работать в обычном режиме. Отмечу, что на время новогодних и рождественских каникул город подготовил для школьников немало интересных мероприятий в онлайн-формате. Детей и их родителей ожидают праздничные конкурсы, квесты и мастер-классы по созданию игрушек и подарков своими руками. И многое другое.

С информацией о праздничных мероприятиях можно ознакомиться на сайте Департамента образования и науки. Также мэр Киева пожелал детям и родителям безопасных праздников и каникул,

Я желаю всем школьникам сказочных и главное - безопасных каникул! И обращаюсь к родителям самим соблюдать элементарные правила безопасности и объяснять это детям. И когда вы посещаете праздничные локации в городе, и в транспорте, в общественных местах.

Ранее сообщалось, что 12-летняя девочка заминировала школу в центре Киева. Полицейские будут ходатайствовать перед судом о назначении школьнице мер воспитательного характера.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.