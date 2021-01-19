Коронавірус дістався до майже чотирьох тисяч українців за добу [ Редактировать ]
3 тисячі 939 нових випадків інфікування коронавірусом зафіксували в Україні минулої доби. 177 людей померло. Одужало понад 15 тисяч пацієнтів.
Найбільша кількість підтверджених інфікувань у Києві, на Одещині та в Запоріжжі повідомили в міністерстві охорони здоров'я.
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