Поліція влаштовує рейди в магазинах та ресторанах: за що можна отримати штраф?

Поліція взялася перевіряти виконання карантинних вимог. Влаштовують рейди в ресторани і в магазини. Власників попереджають про штрафи: причому покарати можуть і за їхні власні порушення, і за легковажність клієнта