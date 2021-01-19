Національний банк дозволив банкам та небанківським фінустановам купувати іноземну валюту у населення за безготівкові гривні через термінали самообслуговування. Для цього в них треба помістити долари чи євро, апарат обміняє їх за чинним курсом і зарахує на гривневий рахунок. Зворотні обмінні операції поки що не працюють. Новини економіки - у нашому короткому огляді.

Кабмін опублікував постанову про обмеження ціни на газ. З першого лютого по 31 березня вартість блакитного палива для населення становитиме 6 гривень 99 копійок за кубометр. Граничний тариф на розподіл газу пропонують встановити на рівні 1,79 грн за кубометр. Це найвища межа, утім, для десятків компаній вона буде нижчою.

Крім цього, Кабмін вніс газ до переліку соціально значущих товарів та розширив постанову, яка регулює порядок відбору так званого постачальника "останньої надії". Ця постанова зобов'язує такого постачальника не перевищувати встановлену граничну ціну продажу газу.

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У березні квитки на потяги здорожчають на 22%. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Підвищення відбуватиметься поетапно щомісяця на 2%. За словами очільника міністерства, відповідну індексацію планували провести ще минулого року. Однак, через карантинні обмеження вона розпочнеться з 1 березня нинішнього. Українців закликали заощаджувати, купуючи квитки завчасно.

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"Укрзалізниця" облаштує поїзди відеокамерами та червоними кнопками. Процес модернізації анонсували у правлінні держкомпанії. Підвищити безпеку планують у вагонах приміських потягів. Відеокамери встановлять у вагонах, а червоні кнопки у кабінах машиністів. У разі небезпеки це дасть змогу викликати правоохоронців на наступну за маршрутом руху станцію.

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Роздрібні оператори знову підвищили ціни на бензин та дизельне пальне. При тому, що попереднє здорожчання вже було 15 і 18 січня. В середньому, ціни на дизель у різних операторів підскочили на 10, 20, а подекуди і 30 копійок за літр. Ціни на бензин підняли не всі. Однак, у більшості операторів цей вид пального теж здорожчав в межах 10-30 копійок. Нині середня ціна бензину в Україні становить 23,31 грн/л, дизельного палива - 24,73 грн/л.