Шевченковский районный суд Киева оставил под стражей ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета.

"Суд постановил, ходатайство защитника...об изменении меры пресечения обвиняемому Антоненко...с содержания под стражей на личное обязательство оставить без удовлетворения..", - сказала судья.

Также судебное заседание по делу отложили на 2 февраля.

Отметим, что суд отстранил от дальнейшего рассмотрения дела Шеремета одного из основных присяжных, а именно Юрия Михайленко. Причин этого решения в суде не назвали.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В декабре прошлого года правоохранители задержали по подозрению в его убийстве трех человек - врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

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