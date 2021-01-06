Во вторник, 5 января, министр внутренних дел Арсен Аваков во время брифинга в Харькове заявил о том, что правоохранители могут завершить следственные действий относительно "белорусского следа" в убийстве журналиста Павла Шеремета уже в январе.

При этом украинские правоохранители владеют большей информацией, чем было обнародовано в СМИ.

По его словам, украинские силовики получили новые материалы по делу Шеремета в декабре.

Эти материалы были нами тогда приняты. У нас с тех пор сделано целый ряд международно-правовых поручений. Будет достигнута договоренность о некоторых следователи действиях уже сейчас, в январе-месяце, на территории Европы. Мы получили на руки довольно много документов, сейчас они изучаются.

Отметим, что суд отстранил от дальнейшего рассмотрения дела Шеремета одного из основных присяжных, а именно Юрия Михайленко. Причин этого решения в суде не назвали.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В декабре прошлого года правоохранители задержали по подозрению в его убийстве трех человек - врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

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