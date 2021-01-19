Известная украинская певица Настя Каменских (NK) порадовала поклонников новым интересным фото. Соответствующая публикация появилась в Instagram звезды.

На фото Настя позирует на кровати в милом наряде. На ней надет красный костюм с новогодним принтом и кеппи.

"И кепка по-прежнему отлично подходит", - подписала публикацию Настя.

"Вспомнила любимый фильм детства- Кудряшка Сью", "Красоточка", "Вы такая милая", - написали в комментариях подписчики артистки.

Ранее сообщалось, что Каменских поразила фанатов стройной фигурой. Также недавно звезда нарвалась на критику, показав поклонникам новое фото, где она позирует в дерзком образе.

Также мы писали о том, что Леся Никитюк шокировала откровенным фото декольте. В кадре ведущая позирует в черном мини-платье с глубоким вырезом. Для образа Никитюк выбрала нюдовый макияж.

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