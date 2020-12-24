Украинская звезда и телеведущая Леся Никитюк поразила поклонников новым снимком. Так, артистка показала откровенное фото, оголив грудь. Новый снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

В кадре ведущая позирует в черном мини-платье с глубоким вырезом. Для образа Никитюк выбрала нюдовый макияж.

"Пластика чи Натюрель? Какие новогодние шарики предпочитают сейчас парни? 2го или 4го размера??? Очень интересно", - спросила у подписчиков звезда.

Фанатам понравился такой смелый наряд звезды. Они оставляют под новым фото множество комментариев, восхищаясь формами и фигурой Леси.

"Леся! У тебя и так все прекрасно! Ты шикарная", "Ох и Леся! Хулиганка!", "Баба огонь!", "Спасибо вам за такие фотки!", - написали подписчики под постом.

Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк поразила фанатов смешным видео.

Напомним, ранее 50-летняя Наоми Кэмпбел оголилась для фото в свой день рождения, продемонстрировав поклонникам свою потрясающую форму. А Потап и Настя Каменских отпраздновали свою первую годовщину в статусе мужа и жены. Ранее, муж Наташи Королевой - Тарзан удивил поклонником откровенным фото в душе.

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