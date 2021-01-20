СБУ затримали торговця державними посадами [ Редактировать ]
Співробітники СБУ затримали хабарника, який вимагав 200 тисяч доларів за державну посаду. За ці гроші зловмисник пообіцяв допомогти влаштуватися директором Департаменту з питань юстиції та правоохоронної діяльности Офісу Президента України.
Його затримали під час передавання авансу у сто тисяч доларів. Шахраєм виявився колишній помічник одного з народних депутатів. Підозрюваному загрожує до 12 років за ґратами.
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