Підозрюваному загрожує до 12 років за ґратами

Співробітники СБУ затримали хабарника, який вимагав 200 тисяч доларів за державну посаду. За ці гроші зловмисник пообіцяв допомогти влаштуватися директором Департаменту з питань юстиції та правоохоронної діяльности Офісу Президента України.

Його затримали під час передавання авансу у сто тисяч доларів. Шахраєм виявився колишній помічник одного з народних депутатів. Підозрюваному загрожує до 12 років за ґратами.