23 мая сборная Украины сыграет с Бахрейном, 3 июня - с Северной Ирландией и 7 июня - с Кипром Источник: УАФ

В 2021 году национальная сборная Украины по футболу проведет не менее 14 матчей. Об этом в эфире одного из спортивных телеканалов сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Кроме, по меньшей мере 11 официальных поединков, у подопечных Андрея Шевченко запланировано три товарищеских матча.

23 мая сборная Украины сыграет с Бахрейном, 3 июня - с Северной Ирландией и 7 июня - с Кипром. Эти спарринги состоятся в разных городах Украины и станут частью программы подготовки к Евро-2020.

В рейтинге ФИФА команда Бахрейна занимает 97-е место в рейтинге ФИФА, британцы - 45-е, киприоты - 100-е.

Напомним, что первую игру на Евро-2020 сборная Украины проведет 13 июня с Нидерландами в Амстердаме. В финальной части первенства у "сине-желтых" также запланированы поединки с Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что задача-минимум для Украины на Евро-2020 - выход из группы.

У нас есть хороший молодой состав. Если мы будем хорошо подготовлены, игроки будут находиться в форме и обойдутся без травм, то все нам по силам... Очень важно, чтобы наши ведущие игроки были в стопроцентной готовности. Уже начали работу на сборах "Динамо", "Шахтер" и другие. Мои помощники сейчас отправляются в Турцию на сборы клубов для просмотра кандидатов, причем не только для национальной команды. Мы будем наблюдать и за перспективной молодежью начиная с 15-16-ти лет. Для этого мы взяли в штаб сборной Украины специального человека, который будет координировать связь юношеских команд из национальной.

Календарь матчей национальной сборной Украины 2021 (по состоянию на 18.01.2021)

24.03. Франция - Украина. ЧМ-2022 (21:45)

28.03. Украина - Финляндия. ЧМ-2022 (21:45, Львов)

31.03. Украина - Казахстан. ЧМ-2022 (21:45, Львов)

13.06. Нидерланды - Украина. Евро-2020 (22:00, Амстердам)

17.06. Украина - Северная Македония. Евро-2020 (16:00, Бухарест)

21.06. Украина - Австрия. Евро-2020 (19:00, Бухарест)

01.09. Казахстан - Украина. ЧМ-2022 (17:00)

04.09. Украина - Франция. ЧМ-2022 (21:45)

09.10. Финляндия - Украина. ЧМ-2022 (19:00)

12.10. Украина - Босния и Герцеговина. ЧМ-2022 (21:45)

16.11. Босния и Герцеговина - Украина. ЧМ-2022 (21:45)

Ранее сообщалось, что стали известны места поединков сборной Украины на чемпионате мира 2022 года.