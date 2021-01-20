Андрія Антоненка залишили під вартою [ Редактировать ]
Суд залишив під вартою Андрія Антоненка - він обвинувачений у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Про зміну запобіжного заходу клопотали адвокати, просили відпустити Антоненка під особисте зобов'язання, через стан його здоров'я.
Нагадаю, серед підозрюваних також військовий медик Яна Дугарь та волонтерка Юлія Кузьменко. Вони перебувають під домашнім арештом. Розгляд справи відклали до другого лютого.
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Про зміну запобіжного заходу клопотали адвокати, просили відпустити Антоненка під особисте зобов'язання, через стан його здоров'я.
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