Хор Киево-Печерской Лавры поздравил телеканал с праздниками [ Редактировать ]
Святки продолжаются. Архиерейский мужской Хор Киево-Печерской Лавры под управлением Дениса Розумца по благословению митрополита Павла наместника Киево-Печерской Лавры поздравил телеканал с Рождественскими праздниками.
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