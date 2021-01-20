В Україні школяри можуть повернутися до навчання [ Редактировать ]
Знову - в школу! Уже з понеділка в Україні можуть повернутися за парти школярі. Принаймні, у столиці. Про це заявив міський голова Віталій Кличко. Каже - вже неодноразово звертався до уряду по дозвіл відновити навчання для молодшої школи, щоб батьки могли ходити на роботу. Однак усе залежить від рівня захворюваності. Якщо він зростатиме - як альтернативу влада розглядає змішане навчання.
Віталій Кличко, Київський міський голова:
Ми налаштовані відновити навчання у всіх школах з 25 січня. До навчального процесу повернеться молодша школа з 1 до 4 класу і мають повернутися учні старших класів особливо це стосується випускних, аби належно підготуватися до атестації до ЗНО і вступної кампанії.
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