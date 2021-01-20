Знову - в школу! Уже з понеділка в Україні можуть повернутися за парти школярі. Принаймні, у столиці

Знову - в школу! Уже з понеділка в Україні можуть повернутися за парти школярі. Принаймні, у столиці. Про це заявив міський голова Віталій Кличко. Каже - вже неодноразово звертався до уряду по дозвіл відновити навчання для молодшої школи, щоб батьки могли ходити на роботу. Однак усе залежить від рівня захворюваності. Якщо він зростатиме - як альтернативу влада розглядає змішане навчання.

Віталій Кличко, Київський міський голова: