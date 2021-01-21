На сході країни окупанти поранили українського бійця. Це сталося поблизу Старогнатівки на Донеччині. На цій ділянці російські найманці вели вогонь із великокаліберних кулеметів та снайперської зброї.

У штабі ООС повідомили, що бійця оперативно доправили до лікарні, йому надають необхідну допомогу. Напередодні Донбас відвідала чинна Голова ОБСЄ Анн Лінде.

Зокрема побувала на КПВВ "Золоте" на Луганщині, який і досі заблокований бойовиками. Тимчасовий виконувач обов'язків командувача Об'єднаних сил Віктор Ганущак розповів про ситуацію у районі проведення ООС та наголосив, що бойовики прагнуть спровокувати українських військових на відкриття вогню у відповідь.

Щоб потім звинуватити українську сторону - в порушенні домовленостей. Анн Лінде зазначила, що війна в Україні та навколо неї потребує постійної спільної уваги в рамках організації ОБСЄ.