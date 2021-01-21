"Крістоф" залишив тисячі валлійців та англійців без світла [ Редактировать ]
Кілька тисяч будинків в Англії та Вельсі евакуювали через загрозу повеней. 200 попереджень метеорологи опублікували через шторм "Крістоф", що накрив Сполучене Королівство. Агентство з питань довкілля попередило, що рівень води в річках близький до максимального.
Водночас у кабінеті Бориса Джонсона заявили, що до негоди готові - попри пандемію та карантин для жителів уражених регіонів підготували центри допомоги і тимчасові притулки.
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