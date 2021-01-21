Кілька тисяч будинків евакуювали через загрозу повеней

Кілька тисяч будинків в Англії та Вельсі евакуювали через загрозу повеней. 200 попереджень метеорологи опублікували через шторм "Крістоф", що накрив Сполучене Королівство. Агентство з питань довкілля попередило, що рівень води в річках близький до максимального.

Водночас у кабінеті Бориса Джонсона заявили, що до негоди готові - попри пандемію та карантин для жителів уражених регіонів підготували центри допомоги і тимчасові притулки.