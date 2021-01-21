Європарламент закликав країни ЄС посилити санкції проти Росії через арешт Олексія Навального [ Редактировать ]
Європарламент закликав країни ЄС посилити санкції проти Росії через арешт Олексія Навального.
Вимагають запровадити обмеження проти чиновників, причетних до ув'язнення опозиціонера, зокрема й найвищих рангів. Ідеться про замороження активів та заборону на в'їзд.
У Брюсселі також вкотре закликали зупинити прокладання "Північного потоку-2".
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