2 січня 1919 року у Києві на Софійській площі проголосили Акт Злуки українських земель, який об'єднав дві тодішні держави - Українську народну республіку та Західноукраїнську народну республіку

Сьогодні в Україні відзначають День соборності. 22 січня 1919 року у Києві на Софійській площі проголосили Акт Злуки українських земель, який об'єднав дві тодішні держави - Українську народну республіку та Західноукраїнську народну республіку.

Після цього відбувся молебень та урочистий парад українських військ. Головною традицією у День соборності є утворення "живого ланцюга" єднання. Його започаткували 22 січня 1990 року. Тоді понад мільйон людей узялися за руки й утворили безперервний ланцюг від Києва до Львова.

Акція засвідчувала єдність і прагнення українського народу до свободи. З двотисячних років у Києві щорічно влаштовують "живий ланцюг" уздовж мосту Патона, який об'єднує правий та лівий береги столиці. Цього року через карантин ланцюг соборності відбудеться онлайн.