Україна відзначає День соборності [ Редактировать ]
Сьогодні в Україні відзначають День соборності. 22 січня 1919 року у Києві на Софійській площі проголосили Акт Злуки українських земель, який об'єднав дві тодішні держави - Українську народну республіку та Західноукраїнську народну республіку.
Після цього відбувся молебень та урочистий парад українських військ. Головною традицією у День соборності є утворення "живого ланцюга" єднання. Його започаткували 22 січня 1990 року. Тоді понад мільйон людей узялися за руки й утворили безперервний ланцюг від Києва до Львова.
Акція засвідчувала єдність і прагнення українського народу до свободи. З двотисячних років у Києві щорічно влаштовують "живий ланцюг" уздовж мосту Патона, який об'єднує правий та лівий береги столиці. Цього року через карантин ланцюг соборності відбудеться онлайн.
по теме
Україна готується до Водохреща - одного з дванадцяти найбільших свят року, яке зустрічають сьогодні ввечері
Щедрий вечір, або свято Маланки, а ще Старий Новий рік. Ці свята пов'язані низкою обрядів та традицій
Кожен з нас постає перед вибором: викинути ялинку на смітник, чи все ж таки здати на утилізацію
Цьогоріч дайвери залишили для любителів підводного світу ще один сюрприз. Який саме - дізнається той, хто знайде подарунок
Щедрий вечір, або свято Маланки, а ще Старий Новий рік. Ці свята пов'язані низкою обрядів та традицій