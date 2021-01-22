Локдаун в Украине: в МОЗ сделали заявление [ Редактировать ]
В результате комплекса карантинных действий Украине удалось сбить волну коронавируса. Число новых случаев COVID-19 в стране уменьшается.
Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге.
Глава Минздрава подчеркнул, что и карантин выходного дня, и жесткие ограничения с января дали результат.
"Вы видите, что у нас падает количество людей, которые болеют каждый день. Мы достигли серьезной стабилизации. Мы были в состоянии достичь и достигли - нам удалось сбить на начальной стадии волну распространения коронавируса, которая потенциально должна была начаться после новогодних праздников", - отметил он.
По словам Степанова, оценить результаты локдауна можно будет уже после окончания жестких ограничений.
Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии сделала заявление о вакцинах для Украины.
ЕС намерен выделить странам - партнерам часть своей вакцины. Это произойдет "как можно скорее", однако точные сроки не определены. Проблема заключается в сроках поставок препаратов, а также в продолжительности иммунного эффекта вакцины.
Также мы писали о том, что мир набирает пугающую скорость в заболеваемости коронавирусом. Наибольшее число инфицированных наблюдается в США.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Український локдаун дуже відрізняється від європейського, бо... це взагалі не локдаун
Всього за вчора госпіталізовано 1 811 хворих; летальних випадків - 241. Найбільше інфікувалися в Києві - майже 600 людей (595), запорізькій та Львівській областях
Найбільше підтверджених випадків інфікування зареєстрували на Миколаївщині, Запоріжжі та Київщині
3 034 випадки інфікування коронавірусом зафіксували в Україні минулої доби. 5 236 людей одужало. Померли від ускладнень недуги - 67 осіб