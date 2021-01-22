Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За минувшие сутки, по состоянию на пятницу, 22 января, в Украине медики зафиксировали 5 348 случаев коронавирусной болезни. Заболели, в том числе, 164 ребенка и 225 медработника.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Отмечается, что было делано 23 410 ПЦР-тестов и 20 183 ИФА-тестов.
Больше всего новых случаев COVID-19 выявлено в Киеве (507), Днепропетровской (414), Львовской (370), Запорожской (350) и Киевской (313) областях.
Всего с начала пандемии коронавируса в Украине подтвердили 1 182 969 случаев коронавирусной болезни. 21 662 человека умерли (+163). 928 969 человек выздоровели (+14 239).
Ранее сообщалось, что украинцы станут добровольцами в тестировании препарата от коронавируса. Анализы должны подтвердить эффективность и безопасность препарата.
Также в МОЗ рассказали, когда вакцина от COVID появится в аптеках. Национальный план предусматривает бесплатную вакцинацию всего населения Украины.
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