За минувшие сутки, по состоянию на пятницу, 22 января, в Украине медики зафиксировали 5 348 случаев коронавирусной болезни. Заболели, в том числе, 164 ребенка и 225 медработника.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что было делано 23 410 ПЦР-тестов и 20 183 ИФА-тестов.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявлено в Киеве (507), Днепропетровской (414), Львовской (370), Запорожской (350) и Киевской (313) областях.



Всего с начала пандемии коронавируса в Украине подтвердили 1 182 969 случаев коронавирусной болезни. 21 662 человека умерли (+163). 928 969 человек выздоровели (+14 239).

Ранее сообщалось, что украинцы станут добровольцами в тестировании препарата от коронавируса. Анализы должны подтвердить эффективность и безопасность препарата.

Также в МОЗ рассказали, когда вакцина от COVID появится в аптеках. Национальный план предусматривает бесплатную вакцинацию всего населения Украины.

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