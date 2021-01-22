Джо Байден вимагає розслідування про втручання Росії у вибори [ Редактировать ]
Президент США Джо Байден вимагатиме від Національної розвідки надати повну оцінку стосовно можливого втручання Росії в американські вибори 2020 року. А також щодо використання нею хімічної зброї проти Олексія Навального та свідчення про нагороди за напади на американських військових в Афганістані.
У такий спосіб Білий дім хоче вибудувати адекватну відповідь на агресію Росії. Водночас нова адміністрація запропонувала Кремлю подовжити на 5 років договір про стратегічні наступальні озброєння, він саме спливає у лютому - аби й надалі контролювати ядерний арсенал Росії.
Джен Псакі, пресссекретар Білого Дому Джен Псакі:
Разом з тим, що ми працюватимемо з РФ, аби просувати інтереси США, ми також працюватимемо над тим, аби притягти Росію до відповідальності за свої безрозсудні та ворожі дії.
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