Вже чотирьох осіб затримали через пожежу в харківському будинку для літніх людей. Про це повідомили в Генпрокуратурі

Вже чотирьох осіб затримали через пожежу в харківському будинку для літніх людей. Про це повідомили в Генпрокуратурі. Серед затриманих - власник будівлі, де горіло, орендар, його дружина та адміністратор установи. Їх підозрюють у порушенні норм пожежної безпеки. Нагадаю, зайнялося напередодні.

15 людей загинули, п'ятьох - доправили до лікарень. Один чоловік у стабільно важкому стані. Пожежу кваліфікували як надзвичайну ситуацію державного рівня. Директор Департаменту соціального захисту Харківської ОДА підтвердив, що заклад працював нелегально.