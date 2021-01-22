У Харкові затримали чотирьох осіб через пожежу у будинку для літніх людей [ Редактировать ]
Вже чотирьох осіб затримали через пожежу в харківському будинку для літніх людей. Про це повідомили в Генпрокуратурі. Серед затриманих - власник будівлі, де горіло, орендар, його дружина та адміністратор установи. Їх підозрюють у порушенні норм пожежної безпеки. Нагадаю, зайнялося напередодні.
15 людей загинули, п'ятьох - доправили до лікарень. Один чоловік у стабільно важкому стані. Пожежу кваліфікували як надзвичайну ситуацію державного рівня. Директор Департаменту соціального захисту Харківської ОДА підтвердив, що заклад працював нелегально.
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