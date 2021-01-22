Сьогодні в Україні відзначають День соборності

Сьогодні в Україні відзначають День соборності. 22 січня 1919 року у Києві на Софійській площі проголосили Акт Злуки українських земель, який об'єднав дві тодішні держави - Українську народну республіку та Західноукраїнську народну республіку.

Головною традицією у День соборності є утворення "живого ланцюга" єднання. Його започаткували 22 січня 1990 року. Тоді понад мільйон людей узялися за руки й утворили безперервний ланцюг від Києва до Львова. Акція засвідчувала єдність і прагнення українського народу до свободи.

З двохтисячних років у Києві щорічно влаштовують "живий ланцюг" уздовж мосту Патона, який об'єднує правий та лівий береги столиці. Цього року через карантин ланцюг соборності відбувається онлайн.